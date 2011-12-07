Луганщина: отец развращал собственного 9-летнего сына

Следственный отдел городского отделения милиции в Алчевске Луганской области возбудил уголовное дело против предпринимателя по подозрению в растлении собственного 9-летнего сына. Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы управления МВД в Луганской области Татьяна ПОГУКАЙ.

По ее словам, дело возбуждено по статье 156 УК Украины (развращение несовершеннолетних). Инициатор возбуждения дела - мать мальчика, которая написала заявление в милицию

«В Донецк направлены материалы для проведения экспертизы, которая установит, действительно ли изъятые фотографии носят порнографический характер», - сказала Т.ПОГУКАЙ.

Она отметила, что подозреваемый на данный момент находится на свободе, поскольку ему еще не предъявлено обвинение.

Как сообщает алчевская газета «Неделя+», мать мальчика развелась с его отцом, который предлагал жить втроем с его нынешней женой.

«После развода они договорились, что сын будет проводить время у отца. Однако вскоре мать обнаружила в мобильном телефоне сына порнографические фото, на которых был изображен отец с его новой женой. В отношении нее мать мальчика также требует возбудить уголовное дело», - пишет газета.