В Виннице 75-летняя пенсионерка бросилась под поезд
15:31, 07 декабря 2011Новости регионов
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Совершение суицида
В Виннице 75-летняя женщина бросилась под грузовой поезд.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМЧС в Винницкой области, 6 декабря на железнодорожном вокзале 75-летняя жительница г. Винница попала под грузовой поезд. Работниками линейного отдела милиции установлено, что женщина сама бросилась под грузовой поезд с целью совершения суицида.
Тело погибшей передано на санмедэкспертизу.
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