В Севастополе парень убил 17-летнюю школьницу

В Севастополе задержан подозреваемый в убийстве 17-летней школьницы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник УМВД Украины в Севастополе Александр ГОНЧАРОВ вчера на брифинге.

«Было совершено убийство девушки 1994 года рождения. Нами по «горячим следам» задержан молодой парень 1990 года рождения. Они встречались. Убийство совершено на почве ревности», - отметил А.ГОНЧАРОВ.

По его данным, до этого задержанный не имел никаких конфликтов с законом: работал, был абсолютно положительным. «Преступник задержан, изобличен, дает признательные показания. Есть вещественные доказательства», - сказал начальник милиции.

Как стало известно УНИАН, школьница была обнаружена убитой 1 декабря в своей квартире. Родители девушки уезжали в те дни в Днепропетровск. Ее отсутствием обеспокоились одноклассники, по настоянию родного дяди была взломана дверь квартиры. Девушка была обнаружена со следами побоев и ножевой раной спины.