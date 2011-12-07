Реорганизованные 12 поликлиник Киева останутся бесплатными

12 поликлиник Дарницкого и Днепровского районов столицы, которые решением Киевсовета реорганизованы в центры первичной медико-санитарной помощи, останутся бесплатными, как и гарантируется законом.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Решение Киевсовета предусматривает превращение поликлиник в коммунальные некоммерческие предприятия с сохранением общей штатной численности сотрудников.

Реорганизация позволит улучшить качество первичной медицины в указанных районах, сделать ее более удобной и доступной для населения, усилить профилактику и, как следствие, снизить уровень заболеваемости.

Кроме этого, создание центров первичной медицины позволит эффективнее использовать бюджетные средства, благодаря чему финансирование первичной помощи на одного жителя возрастет втрое.

Как напоминают в КГГА, проект реформирования системы здравоохранения в столице рассчитан на четыре года. Он предусматривает структурно-организационное и финансово-экономическое разграничение уровней предоставления медицинской помощи. Сейчас проходит первый этап реформы, направленный на оптимизацию и улучшение первичной медицины. Структурная реорганизация учреждений амбулаторной сети будет продолжаться до середины 2012 года. На базе существующей сети будет создано 22 консультативно-диагностических центра и 38 центров первичной медико-санитарной помощи.

Преобразования в столичной медицине предопределены Законом от 7 июля «О порядке проведения реформирования системы здравоохранения в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и в городе Киеве». Соответствующее решение Киевский городской совет принял 1 декабря. Эксперимент предусматривает реорганизацию 12 медицинских учреждений в двух пилотных районах - Дарницком и Днепровском.