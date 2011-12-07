Тернопольщина: неделю разыскивают пропавшую 15-летнюю девушку

В Тернопольской области правоохранители больше недели разыскивают 15-летнюю девушку. Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей областного управления милиции, школьница из села Ивановка Теребовлянского района пропала 27 ноября. После того, как девушка не вернулась домой, родители обзвонили родственников и знакомых, однако оказалось, что нигде их ребенка нет. После этого родители обратились за помощью к правоохранителям.

Однако, констатируют работники милиции, на данный момент поиски девушки результатов не дали.