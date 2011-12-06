Еще один малыш умер после прививки от кори и краснухи

Прокуратура города Брянка Луганской области проводит проверку по факту смерти полуторагодовалого ребенка после прививки от кори и краснухи.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь прокуратуры Луганской области Александр ЗАЙЦЕВ.

По его словам, проверка проводится по заявлению родителей, которые просят разобраться, могла ли прививка привести к смерти мальчика.

Как заявил в комментарии УНИАН начальник Главного управления здравоохранения Луганской облгосадминистрации Павел МАЛЫШ, согласно обследованию врачей, смерть ребенка никак не связана с вакцинацией.

«Однозначно ребенок умер от менинингококовой инфекции, осложненной синдромом Уотер-Хауса - Фридериксена. Это значит, что заражение было молниеносным и у ребенка была острая надпочечная недостаточность. Родители и врачи приняли все необходимые меры, но при таком стечении обстоятельств оказать помощь очень сложно. Болезнь развивается слишком стремительно», - сказал П.МАЛЫШ.

Он отметил, что прививку мальчику сделали всего за две недели до смерти. «Но она на последующее заболевание никак не могла повлиять», - отметил П.МАЛЫШ.