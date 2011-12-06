Сколько стоит 9-месячный ребенок

Ривненский городской суд к 2-м годам лишения свободы приговорил 22-летнюю местную жительницу, которая в марте этого года пыталась продать собственного 9-месячного сына за 320 тысяч гривен.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Ривненской области, ей было инкриминировано преступление согласно ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми).

По этой же статье приговорена и ее сообщница, которая помогала продать ребенка, к лишению свободы на один год с конфискацией половины части имущества, которое является ее собственностью.

На данный момент ребенок устроен органами опеки в городской детский дом.