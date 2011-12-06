В Лисичанске хотят отказаться от хлорирования воды

Лисичанский водоканал (Луганская область) намерен отказаться от хлорирования воды, сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Лисичанского горсовета.

По словам заместителя городского головы Анатолия КАЛАШНИКА, жидкий хлор для дезинфекции воды заменят гипохлоритом, так как существенными недостатками жидкого хлора считаются повышенные требования к его перевозке и хранению, а также потенциальный риск для здоровья.

«Гипохлорит – это качественное дезинфицирующее средство, которое по многим показателям превосходит жидкий хлор. В первую очередь, вещество безопасно и не скапливается в организме с такой интенсивностью, как хлор. Замена жидкого хлора гипохлоритом приводит к снижению выделений хлора в атмосферу, что является большим плюсом для окружающей среды», – подчеркнул А.КАЛАШНИК.

По мнению заместителя городского головы, еще одним из доводов в пользу гипохлорита можно считать снижение затрат на его транспортировку: дезинфицирующее средство производят из поваренной соли, которую добывают на Донбассе.

«Программа по замене хлора на гипохлорит подготовлена и прошла необходимые экспертизы. Средства уже получены. Планируем к концу следующего года 4 насосные Лисичанска полностью перевести на использование гипохлорита», – сообщил главный инженер «Лисичанскводоканала» Владимир КУЗЬМИН.

Он добавил также, что использование гипохлорита сегодня – один из самых прогрессивных методов дезинфекции воды.

