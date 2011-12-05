Возле Полтавы опрокинулся пассажирский автобус: есть жертвы

Возле Полтавы в результате аварии пассажирского автобуса «Mercedes-Benz» один человек погиб, четверо получили травмы.

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью УМВД Украины в Полтавской области, ДТП произошло вчера на 352 километре автодороги Киев-Харьков-Довжанский в районе села Копылы Полтавского района.

В ходе работы следственно-оперативной группы было установлено, что в направлении Харькова двигался автобус «Mercedes-Benz-313», которым управлял 41-летний полтавчанин. Водитель не справился с управлением, съехал кювет, где автобус столкнулся с деревом и опрокинулся.

Вследствие аварии 38-летний пассажир автобуса получил смертельную травму. 41-летний водитель и пассажиры маршрутки (25-летняя девушка, 31-летний и 51-летний мужчины) доставлены машиной скорой медицинской помощи в 1-ю городскую и Полтавскую областную клинические больницы.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть пострадавшего или причинившее тяжкое телесное повреждение).