На Прикарпатье подозревают корь еще у 22 школьников

В Ивано-Франковской области с 28 ноября по 3 декабря зарегистрировано 22 случая подозрения на заболевание корью в школах и лицее.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на Государственную санитарно-эпидемиологическую службу Украины.

В частности, 18 случаев зарегистрировано в Рожнятовском районе: 4 - в общеобразовательной школе с. Сваричев, 6 - в Лопянской общеобразовательной школе, 5 - в Брошновском лесопромышленном лицее и 3 - в Брошновской общеобразовательной школе; в Рогатинском районе зарегистрировано 4 случая в Княгинецкой средней общеобразовательной школе.

По результатам проведенного эпидемиологического расследования из всех заболевших 2 человека не вакцинированы из-за отказа, 5 получили вакцинацию, 15 получили вакцинацию и ревакцинацию, говорится в сообщении.

У больных с подозрением корь отобран биоматериал и направлен в вирусологическую лабораторию Центральной СЭС Минздрава Украины.

Организовано медицинское наблюдение за контактирующими.

Обследованы 222 контактирующих чел., в том числе 198 чел. по месту учебы, из них детей до 15 лет - 7.

В связи с тем, что госпитализированные с подозрением на корь являются учениками разных классов, постановлениями главных государственных санитарных врачей Рожнятовского и Рогатинского районов временно приостановлено обучение в указанных учебных заведениях до стабилизации эпидемической ситуации.

Ситуация находится под контролем Госсанэпидслужбы Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее, с 16 по 28 ноября, в инфекционное отделение Рожнятовской центральной районной больницы было госпитализировано 12 чел. с диагнозом «корь», среди них трое учеников школы села Сваричев (всего учится 800 учеников) и четверо учеников Брошновского профессионального лесопромышленного лицея (всего учится 631 ученик).