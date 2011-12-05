В Луцке открылась выставка работ детей с особыми потребностями

В Луцке открылась выставка-конкурс работ детей с особыми потребностями «Акварели доброты».

Выставка организована Луцким городским центром социальных служб при поддержке Управления образования и управления культуры Луцкого городского совета, сообщили УНИАН организаторы мероприятия.

В целом на конкурс «Акварели доброты» поступило 133 работы детей из 18 школ города, детсадов и Луцкой художественной школы.

Торжественное награждение участников выставки состоится в День Святого Николая.

По словам директора Луцкого городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Лины ГАЛАН, главная цель конкурса - привлечение внимания к проблемам детей с особыми потребностями и содействие раскрытию их творческих способностей. В прошлые годы большое внимание уделялось лечению детей с особыми потребностями, а «сегодня актуален другой вопрос – каждому ребенку с особыми потребностями нужна интеграция в общество», - отметила она.

По информации городского управления здравоохранения, в Луцке проживает 881 ребенок с инвалидностью. По данным психологической медико-педагогической консультации управления образования Луцкого городского совета, около 4 тысяч детей нуждаются в коррекционных и реабилитационных программах.