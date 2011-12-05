На Киевщине 58-летний работник детдома развращал детей
12:09, 05 декабря 2011Новости регионов
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"Очень специфический интерес"
В Киевской области по подозрению в развращении несовершеннолетних задержан 58-летний работник детского дома.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, в ходе проверки оперативной информации об "очень специфическом интересе" к воспитанникам детского учреждения было установлено, что эти данные соответствуют действительности.
Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.
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