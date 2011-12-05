В Донецкой области повесился шестиклассник

11:44, 05 декабря 2011
Новости регионов
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Почему - неизвестно

В городе Торезе Донецкой области повесился ученик 6 класса общеобразовательной школы № 11.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила одна из бывших учителей школы, которая в настоящее время находится на пенсии.

По ее словам, мальчик повесился дома, придя после школы, в пятницу, 2 декабря, а вчера состоялись его похороны. Ребенка похоронили на кладбище поселка 7-й шахты.

Обстоятельства случившегося, «наверное, выясняются», отметила бывший педагог.

Официальной информации о данном суициде школьника от правоохранительных органов пока не поступало.

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