В Виннице бесплатное тестирование на ВИЧ прошли 23 человека

В Виннице 1 декабря проходила благотворительная акция к Всемирному дню борьбы со СПИДом, в ходе которой для жителей города проводилось бесплатное добровольное тестирование на ВИЧ-инфекцию в передвижной лаборатории Центра СПИДа.

Как сообщил УНИАН психолог Центра Вячеслав БУРКОВСКИЙ, передвижная лаборатория работала в Виннице на площади Театральной до 20.00.

По его словам, до процесса тестирования все желающие проходили дотестовое консультирование, а затем после тестирования уже через 5 минут можно было узнать результаты.

«Сегодня тестирование прошли 23 человека, по быстрых тестах ни у одного из них не было выявлено инфекции», - сообщил В.БУРКОВСКИЙ.

Он отметил, что подавляющее большинство желающих принять участие в тестировании - молодежь мужского пола. «Самому молодому, кто к нам сегодня обратился, было 16 лет, самому старшему - 56», - сказал В.БУРКОВСКИЙ.

Он добавил, что в последние годы наблюдается тенденция к увеличению желающих пройти соответствующее тестирование и обращается все больше молодежи.

Справка УНИАН. В Винницкой области с начала эпидемии ВИЧ по состоянию на ноябрь 2011 года впервые выявлено 3 051 ВИЧ-инфицированных человек, что составляет 0,19% от всего населения области (в прошлом году - 0,16%). Из них 1034 установлен диагноз СПИД, умерли 621 ВИЧ-инфицированных (в том числе от СПИДа - 381 человек).

На диспансерном учете в области находятся 1 тыс. 754 ВИЧ-инфицированных, в том числе с диагнозом СПИД - 510 человек.