Киевсовет выделил 8,5 га земли для детского комплекса

Киевсовет выделил частному предприятию «Спортивно-оздоровительный клуб «Фаворит» 8,47 га земли в 11-м квартале Броварского лесничества (Деснянский район) для строительства и реконструкции детского оздоровительного комплекса «Космос».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании сессии Киевсовета. За решение проголосовали 78 из 103 зарегистрированных в зале депутатов.

Земля передана в долгосрочную аренду на 15 лет. Установлено, что нормативная денежная оценка земельного участка составляет 77 млн. 27,476 тыс. грн.

Этим же решением Киевсовет признал утратившим действие пункт 3-й решения горсовета столицы от 28.11.2002 г. «Об оформлении права пользования земельными участками» и в соответствии с этим решением, КП «Киевский завод алюминиевых строительных конструкций» должен вернуть Главному управлению земельных ресурсов КГГА государственный акт на право постоянного пользования указанной землей.