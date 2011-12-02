В Полтаве из-за пожара эвакуировали 50 учащихся ПТУ

Горел строительный мусор

В Полтаве из-за пожара эвакуировали 50 учащихся профессионально-технического училища. Как сообщили в пресс-службе Управления МЧС Украины в Полтавской области, пожар произошел вчера у наружной стены здания ПТУ № 31, горел строительный мусор. Огнем уничтожено окно кабинета мастера, монитор компьютера, повреждены вещи. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неизвестного лица.

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