В Полтаве из-за пожара эвакуировали 50 учащихся ПТУ
11:23, 02 декабря 2011Новости регионов
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Горел строительный мусор
В Полтаве из-за пожара эвакуировали 50 учащихся профессионально-технического училища.
Как сообщили в пресс-службе Управления МЧС Украины в Полтавской области, пожар произошел вчера у наружной стены здания ПТУ № 31, горел строительный мусор.
Огнем уничтожено окно кабинета мастера, монитор компьютера, повреждены вещи.
Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неизвестного лица.
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