В центре Киева на человека упала стена дома
11:20, 02 декабря 2011Новости регионов
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В очень тяжелом состоянии
В центре Киеве, на улице Панаса Мирного, 24, стена дома завалилась на мужчину.
Как сообщил УНИАН информированный источник, несчастный случай произошел сегодня около 10.15.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели МЧС и бригада скорой помощи.
По данным собеседника агентства, пострадавший находится в очень тяжелом состоянии.
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