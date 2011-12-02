В центре Киева на человека упала стена дома

В центре Киеве, на улице Панаса Мирного, 24, стена дома завалилась на мужчину.

Как сообщил УНИАН информированный источник, несчастный случай произошел сегодня около 10.15.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели МЧС и бригада скорой помощи.

По данным собеседника агентства, пострадавший находится в очень тяжелом состоянии.