В одной из больниц Тернополя установили новый ангиограф

В Тернополе в городской больнице №2 установили новый ангиограф – оборудование для операций и обследования сосудов сердца, головы и шеи.

Как передает корреспондент УНИАН, во время церемонии открытия городской председатель Тернополя Сергей НАДАЛ сообщил, что данное оборудование даст возможность впервые в Тернополе диагностировать закупоривание или расширение сосудов сердца и проводить необходимые операции.

Оборудование, по его словам, в больнице установлено благодаря финансовой помощи частного инвестора.

Подчеркнул важность появления новой аппаратуры и председатель областного совета Алексей КАЙДА. «Мы с первых дней работы ведем разговоры о необходимости реорганизации медицины области, одним из направлений которого было бы обеспечение жителей Тернополья качественными медицинскими услугами и на современной аппаратуре. Это уникальное оборудование поможет тысячам тернополян и жителям области предупредить сердечно-сосудистые заболевания и лечить их. Примечательно, что в это кризисное время на уменьшение финансирования на нужды медицины откликнулись инвесторы. Большая благодарность им за такой подарок от имени всех жителей Тернопольской области», – сказал А.КАЙДА.