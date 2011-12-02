В Днепропетровске принята программа безопасности школьников

Днепропетровский горсовет утвердил первую в Украине программу безопасности детей в школах на 2012-2015 г.г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил депутат Днепропетровского областного совета, председатель облорганизации «Фронта змін» Андрей ПАВЕЛКО.

По его словам, эта программа, которая была инициирована депутатской фракцией партии «Фронт змін», предусматривает финансирование из местного бюджета в объеме 97 млн. грн.

«Финансовая нагрузка по техническому состоянию школ должна лежать на городском бюджете, а не на плечах родителей. Учителя должны заниматься образованием детей, а не ремонтами крыш и котельных. Мы знаем, где искать внутренние ресурсы в городском бюджете. Например, необходимо сократить финансирование чиновничьего аппарата и вывести из «тени» парковочный бизнес, приносящий миллионные прибыли», - отметил А.ПАВЕЛКО.

Разработка программы безопасности детей в школах проводилась в течение года при участии общественных организаций, родительских комитетов, директоров школ и педагогов.

Программа предусматривает обеспечение охраны школьников, обеспечение учебных заведений техническими средствами систем оповещения, видеонаблюдения и связи. Также предполагается введение электронных карточек для безналичной оплаты питания и контроля посещаемости учеников.

По словам А.ПАВЕЛКО, в 2012 году пилотный проект программы будет осуществлен в одной из школ Днепропетровска за внебюджетные средства.

По мнению депутата, к физической охране школьников в Днепропетровске необходимо привлечь сотрудников городского коммунального предприятия «Муниципальная гвардия».