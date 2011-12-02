В Запорожье Ланос врезался в информационную стелу: есть жертвы
09:15, 02 декабря 2011Новости регионов
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Проводится расследование
Сегодня в 3.13 в Запорожье легковой автомобиль Lanos врезался в информационную стелу, вследствие чего погибли 4 человека.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование, сообщает пресс-служба МЧС.
На месте трагедии работала оперативная группа Управления МЧС в Запорожской области.
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