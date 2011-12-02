В Запорожье Ланос врезался в информационную стелу: есть жертвы

Проводится расследование

Сегодня в 3.13 в Запорожье легковой автомобиль Lanos врезался в информационную стелу, вследствие чего погибли 4 человека. По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование, сообщает пресс-служба МЧС. На месте трагедии работала оперативная группа Управления МЧС в Запорожской области.

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