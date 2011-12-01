В Тернополе проходит акция «Ноль новых ВИЧ-инфекций...»

В Тернополе по случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом на Театральной площади началась акция «Достижение нулевой отметки: ноль новых ВИЧ-инфекций, ноль дискриминаций, ноль смертей от СПИДа».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении здравоохранения, в рамках акции гости и жители города смогут получить консультации врачей по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, измерить артериальное давление и вес тела. Рядом будет работать и выездная лаборатория, которая будет проводить быстрые тесты на СПИД и гепатит.

В месте проведения акции студенты-волонтеры будут распространять санитарно-образовательную литературу по пропаганде здорового образа жизни и профилактике вредных привычек.

Акцию организовали управление здравоохранения облгосадминистрации, областная санэпидстанция, областной «Центр СПИДа» и общественные организации города.

В управлении здравоохранения также отметили, что в Тернопольской области увеличивается количество детей, которые рождаются от ВИЧ-инфицированных матерей. Если в прошлом году женщины с таким диагнозом родили 10 малышей, то в этом году уже 17.

В целом за период эпидмониторинга с 1987 года в Тернопольской области родились 100 детей от ВИЧ-инфицированных матерей. От матери к ребенку болезнь передается в 13% случаев.

В настоящее время преобладает половой путь инфицирования – 49%, парентеральный составляет 38%.

В целом в области зарегистрированы 112 случаев ВИЧ/СПИДа, из них 62 – у женщин. Больше всего инфицированных - в возрасте 25-39 лет.