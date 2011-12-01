На Доннетчине заболеваемость СПИДом вдвое выше, чем по Украине

Показатели заболеваемости и смертности от эпидемии ВИЧ/СПИДа по Донецкой области вдвое превышают средние по Украине.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом заявила народный депутат, член фракции Партии регионов, председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА, выступая сегодня - Всемирный День борьбы со СПИДом - перед студентами Донецкого национального университета.

По ее словам, сегодня Украине принадлежит печальное лидерство по темпам развития эпидемии ВИЧ/СПИДа: мы вторые в Европе и пятые в мире. «Этой инфекцией в стране заражены 1,1% населения, причем 88% ВИЧ-инфицированных граждан Украины составляют лица в от 15 до 49 лет. Ежедневно диагноз ВИЧ-инфекции ставится почти 60 гражданам Украины. По оценочным данным ЮНЕЙДС, в 2010 году в Украине проживало 360 тысяч ВИЧ-инфицированных,» - отметила Т.БАХТЕЕВА.

Парламентарий заявила, что в проекте госбюджета на 2012 год запланировано профинансировать мероприятия программы по борьбе с ВИЧ/СПИДом на сумму 324 млн. грн, из них выделить на закупку антиретровирусных препаратов – 234 млн грн.

«Ситуация с распространённостью ВИЧ-инфекции в Украине имеет довольно четкую региональную структуру: наивысшие показатели зарегистрированы на Юге и Востоке Украины. Лидируют Днепропетровская (553 на 100 тыс.), Донецкая (536), Одесская и Николаевская области,» - сообщила Т.БАХТЕЕВА.

В вопросах профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку парламентарий обратила внимание на серьезные достижения. Татьяна Бахтеева отметила, что за последние 5 лет частота передачи ВИЧ от матери к ребенку снизилась более чем в 4 раза.

«Это направление является приоритетным и финансируется государством в полном объеме. Это очень важно, учитывая, что количество ВИЧ-инфицированных женщин репродуктивного возраста и детей, которые рождены ВИЧ-инфицированными матерями, постоянно растет», - убеждена Бахтеева.

Парламентарий также напомнила, что с принятием проекта закона о внесении изменений к Закону Украины «О предупреждении заболевания синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД) и социальной защите населения» удалось кардинально изменить подходы к регулированию правоотношений в этой сфере, перейдя от репрессивных норм к таким, которые предполагают толерантное отношение к людям, живущим с ВИЧ, а также их социальную поддержку.

Политик убеждена, что заложенные в законе нормы, позволят дать массивный ответ на эпидемию ВИЧ/СПИДа по всем направлениям.