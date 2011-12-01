В Тернополе открыта первая социальная аптека

В Тернополе на территории коммунальной больницы №2 открыта первая социальная аптека.

Как передает корреспондент УНИАН, во время ее открытия городской голова Тернополя Сергей НАДАЛ сообщил, что цены в аптеке будут на 15-20% ниже, чем в других аптеках.

«За ценами, которые будут в этой аптеке, еженедельно будет наблюдать работник городского Управления здравоохранения, он будет осуществлять мониторинг стоимости лекарств в других аптеках, поэтому социальная аптека будет отвечать своему названию», - заверил мэр.

Председатель облгосадминистрации Валентин ХОПТЯН во время открытия аптеки заявил, что подобные социальные аптеки в следующем году откроются в каждом районном центре области.

«Сегодня мы демонстрируем начало этой работы. Однако при этом нужно обеспечить надлежащий контроль, поскольку происходят случаи, когда мы открываем социальную аптеку, а через несколько дней цены на лекарства в ней мало чем отличаются от обычных аптечных заведений», - сказал В.ХОПТЯН.

Он также сообщил, что уже поручил руководителям районов при принятии бюджетов на следующий год предусмотреть средства на приобретение лекарств для социально незащищенных слоев населения.

Как сообщал УНИАН, в октябре Тернопольский горсовет утвердил уставный фонд ООО «Социальные аптеки», которое будет продавать лекарства по более низким ценам. Вклад городского совета в уставный фонд общества составил 120 тыс. грн.

«Доля городского совета в уставном фонде составляет 25%, что позволит нам влиять на ценообразование», – подчеркнул тогда С.НАДАЛ.

Предварительно был проведен конкурс для инвестора, который согласился бы продавать лекарства в таких аптеках по более низким ценам, чем те, которые существуют на рынке. Со своей стороны городской совет взял на себя предоставление на бесплатной основе помещений в больницах. Конкурс выиграло ООО «Медицинский центр «Борис».

Запланировано, что социальные аптеки будут действовать во всех трех больницах города.