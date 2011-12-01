Харьковщина: в селе Дубрава введен карантин
14:01, 01 декабря 2011Новости регионов
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Из-за бешеной лисы
В селе Дубрава Изюмского района Харьковской области из-за больной бешенством лисы введен эпидемический карантин.
Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Харьковской области.
Бешеную лису охотники Восточного охотничьего клуба выявили 30 ноября во время отстрела хищного зверя в Изюмском районе вблизи села Дубрава.
Об этом охотники сообщили в местное управление ветеринарной медицины. Эпидемический карантин в селе Дубрава введен до 4 января 2012 года.
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