Харьковщина: в селе Дубрава введен карантин

В селе Дубрава Изюмского района Харьковской области из-за больной бешенством лисы введен эпидемический карантин.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Харьковской области.

Бешеную лису охотники Восточного охотничьего клуба выявили 30 ноября во время отстрела хищного зверя в Изюмском районе вблизи села Дубрава.

Об этом охотники сообщили в местное управление ветеринарной медицины. Эпидемический карантин в селе Дубрава введен до 4 января 2012 года.