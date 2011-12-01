Винниччина: недалеко от села найдено 3,2 кг ртути

При въезде в село Джуринцы Немировского района Винницкой области найдена емкость с 3,2 кг ртути.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Винницкой области.

По их данным, 30 ноября от неустановленного лица поступило сообщение о том, что при въезде в с. Джуринцы найдена емкость, в которой, вероятно, находится ртуть.

По прибытии на место происшествия сотрудники УМЧС обнаружили эту емкость, которая была герметически закрыта. Емкость представляет собой резинову грушу, заклеенную медицинским пластырем с надписью: Hg – 3,200.

О данном происшествии проинформированы руководство района и силовые структуры.