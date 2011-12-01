На Прикарпатье 17% ВИЧ-инфицированных – дети

На Прикарпатье среди ВИЧ-инфицированных граждан области 17,1% составляют дети.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Ивано-Франковской области.

Согласно предоставленной информации, на протяжении прошлого года в Ивано-Франковской области диагноз ВИЧ-инфекции впервые был поставлен 170 лицам, в том числе 41 больной зарегистрирован с диагнозом СПИД. Количество больных с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции на 100 тыс. населения в 2010 г. составила 12,3 при среднем по Украине 44,9. Под диспансерным наблюдением на конец прошлого года находилось 514 ВИЧ-инфицированных, из них с диагнозом СПИД – 73.

В целом, как отмечают в облстате, за последние годы стремительно растет смертность от болезни, обусловленной вирусом иммунодефицита. На протяжении 2005-2010 годов эта болезнь в области занимает второе место среди причин смерти класса инфекционных и паразитарных болезней. Впервые двое умерших от СПИДа были зарегистрированы в 2001 году. В дальнейшем сохраняется тенденция к стремительному росту количества умерших от этой болезни: если в 2005 году количество умерших составляло 13 человек, то в 2010 году - 40, за девять месяцев текущего года – 16 человек. В основном от этой болезни умирают лица в возрасте до 45 лет.

Как сообщалось, 1 декабря мировая общественность отмечает Международный день борьбы со СПИДом. По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения, Украина занимает первое место в Европе по темпам распространения этой смертельно опасной болезни.