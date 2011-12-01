Черниговщина: количество больных СПИДом возросло на 20%

В черниговской области по состоянию на 1 октября 2011 года на учете в лечебно-профилактических заведениях области находилось 2 тыс. 284 ВИЧ-инфицированных. Среди них 278 - больных СПИДом.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

По их данным, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, количество ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом возросло, соответственно, на 4,7% и 20,9%.

Самым распространенным путем передачи ВИЧ-инфекции было заражение при употреблении наркотиков путем инъекций (44,4% инфицированных), хотя за 9 месяцев их доля в общем количестве по сравнению с тем же периодом прошлого года уменьшилась. В то же время возросла доля инфицированных половым путем – 38,3%.

В числе ВИЧ-инфицированных – 198 детей до 14 лет включительно (из которых 15 больны СПИДом), которые были заражены от ВИЧ-инфицированной матери. Их доля (8,7%) уменьшилась за год. Уменьшилась также доля тех людей, путь инфицирования которых не определен (8,6% инфицированных).

За 9 месяцев 2011 года медицинскими заведениями области были взяты на учет 304 человека с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции, из них 89 – больные СПИДом (за этот же период 2010 года – 421 и 86 человек).

В 2010 году в области от заболевания, обусловленного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), умерло 116 человек (0,5% общего количества умерших). В течение января-сентября текущего года зарегистрирован 91 случай смертей от этой болезни, что в расчете на 100 тыс. жителей составляет 11,1 человека (по итогам прошлого года – 10,5). Большинство больных СПИДом умирают в возрасте от 20 до 40 лет – за девять месяцев текущего года умерло 75 человек этого возраста. Самому младшему умершему были 23 года.