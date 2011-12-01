Прикарпатье: 10 человек госпитализированы после свадьбы

В Ивано-Франковске с пищевым отравлением госпитализированы 10 человек.

Как сообщили сегодня УНИАН в Центре пропаганды Управления МЧС в Ивано-Франковской области, на протяжении 28-30 ноября в Ивано-Франковскую областную инфекционную клиническую больницу с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит» были госпитализированы 10 человек, из них - 2 детей. Как выяснилось, все пострадавшие 26 ноября находились на праздновании свадьбы в одном из кафе в областном центре. Состояние больных средней степени тяжести.

Всего на свадьбе было 60 человек.

В настоящее время специалистами Ивано-Франковской санэпидемстанции проведен эпидобследование очага вспышки инфекции, отобраны пробы пищевых продуктов, воды и смывов на патогенную флору.

В данное время работа данного кафе временно приостановлена.