Полтавщина: детская преступность выросла более чем на 20%

В Полтавской области с начала года на 21% выросла детская преступность

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий ПАВЛЕНКО, находясь сегодня с поездкой в Полтаве.

«Показатель роста детской преступности в Полтавской области является выше, чем в среднем по Украине. За 10 месяцев детьми совершено 556 преступлений, что на 92 больше, чем в прошлом году. Произошел рост на уровне 21%. При этом увеличилось также и количество детей, совершивших преступления, на 18%», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Также, по его словам, беспокойство вызывает количество преступлений, совершенных учащимися школ (выросли на 79%) и учащимися ПТУ (на 140%).

«Здесь произошел некий провал в политике, потеря внимания к этому направлению», - заявил он.

Вместе с тем Ю.ПАВЛЕНКО подчеркнул, что в Полтавской области один из самых высоких показателей в Украине по воспитанию детей в приемных семьях, детских домах семейного типа, то есть по реализации права ребенка на воспитание в семье.