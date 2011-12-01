Тернопольщина: на территории детсада обнаружили артснаряд

В Тернопольской области на территории детского сада обнаружили артиллерийский снаряд.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды областного управления МЧС, инцидент произошел в селе Бище Бережанского района. Во время земельных работ там был обнаружен артиллерийский снаряд калибра 152 мм времен Второй мировой войны.

Об опасной находке спасателям сообщила администрация дошкольного заведения. До приезда группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда МЧС место находки находится под охраной работников милиции с целью недопущения туда посторонних лиц.

По данным спасателей, артснаряд не представляет прямой угрозы работникам и воспитанникам детского учреждения, поэтому их не эвакуировали.