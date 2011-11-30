В Донецке четвероклассник дважды «минировал» свою школу

Милиция в Донецке установила, что ученик 4-го класса два раза подряд сообщал о ложном заминировании своей школы № 115.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого горотдела милиции.

24 ноября в 12.30 на телефон «102» поступил звонок о том, что в школе № 115 заложена мина. На место происшествия срочно выехали все службы, из здания было эвакуировано 1119 детей. Взрывотехники и работники МЧС обследовали учебное заведение, но взрывного устройства не обнаружили.

В милиции отметили, что долго искать шутника не пришлось – он объявился сам: 28 ноября около 12.00 он позвонил на номер «102» и сказал: «Если не приедет милиция, тогда всё взлетит на воздух».

Четвероклассник сознался, что таким образом он решил сорвать занятия в школе, потому что оба раза не сделал домашнее задание.