На Тернопольщине от бешенства умер 54-летний мужчина

В Тернопольской области от бешенства скончался 54-летний мужчина.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного Управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, источником заражения стала лиса, укусившая мужчину.

Как выяснилось, животное укусило мужчину еще в сентябре, однако за медицинской помощью по этому поводу он не обратился.

Он был госпитализирован в реанимационное отделение Лановецкой районной больницы 11 ноября. Врачи, сделав анализы, заподозрили бешенство, после чего на следующий день больному был введен антирабический гаммаглобулин.

Однако 17 ноября больной умер. После этого областным патологоанатомом был отобран патматериал и передан в вирусологическую лабораторию Центральной санэпидемстанции для исследования на бешенство и другие вирусные инфекции.

Предварительный диагноз, который установили в санэпидемстанции на основании полученных материалов, - бешенство, энцефалит, отек головного мозга.

Вчера же Центральная санэпидемстанция Минздрава Украины официально подтвердила, что больной умер вследствие бешенства.