В Крыму двухнедельная задержка выплат детских пособий

Лидер крымской организации Украинской народной партии Олег ФОМУШКИН возмущен задержкой выплат детских пособий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службк парторганизации, он сказал: «Сытая власть не знает, что где-то голодают дети, однако ненависть к ней растет с каждым днем даже в тех регионах, где избиратели грудью стояли за ЯНУКОВИЧА».

28 ноября в Симферополе несколько десятков женщин с детьми провели митинг, протестуя против двухнедельной задержки выплат детских пособий.

«Я понимаю возмущение женщин. С каким здоровьем вырастут их малыши, если организм ребенка не получает необходимые компоненты питания: матери жалуются, что они не могут купить молоко, не говоря уже о мясе», - сказал О.ФОМУШКИН.

Лидер крымской УНП подчеркнул, что «сытость» власти может вскоре поднять украинцев на всенародное восстание, раз уже сейчас «просыпаются такие благосклонные к ЯНУКОВИЧУ регионы, как Крым и Донецкая область».