Хмельницкому перинатальному центру купили аппарат УЗИ

Для Хмельницкого городского перинатального центра приобретен аппарат ультразвуковой диагностики стоимостью 320 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, средства на приобретение аппарата были выделены из городского бюджета.

По словам мэра Хмельницкого Сергея МЕЛЬНИКА, аппарат УЗИ будет способствовать снижению детской смертности.

“Этот прибор позволяет обнаруживать патологии развития плода на ранних стадиях”, - добавил мэр.

Справка УНИАН. За 10 месяцев 2011 года в Хмельницком городском перинатальном центре родило около 2800 женщин.