На Прикарпатье из-за кори объявлен карантин

В Ивано-Франковской области в двух учебных заведениях из-за кори объявлен карантин до 19 декабря.

Как сообщили УНИАН в Управлении МЧС в Ивано-Франковской области, с 16 по 28 ноября в инфекционное отделение Рожнятивской центральной районной больницы госпитализировано 12 человек с диагнозом «корь», среди них трое учеников общеобразовательной школы села Сваричев (всего обучается 800 учеников) и четверо учеников Брошнивского профессионального лесопромышленного лицея (всего обучается 631 ученик).

С 28 ноября по 19 декабря постановлениями Рожнятивской СЭС в этих учебных заведениях объявлен карантин.