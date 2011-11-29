Житомирщина: горела сухая трава на площади более 300 га
Массовые возгорания
В Житомирской области спасатели фиксируют массовые возгорания сухой травы на землях запаса сельсоветов, огнем было охвачено более 300 гектаров.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Житомирской области.
Так, за минувшие сутки возгорание возникло в селе Морозовка Брусиливского района на территории земель запаса Морозовского сельсовета - уничтожено сухой травы на площади 0,8 га.
В селе Озерянка Житомирского района на территории земель запаса Озерянского сельсовета огонь уничтожил 3 га сухой травы.
Самые большие пожары произошли вчера в селах Выгода Житомирского района на территории земель запаса (50 га сухой травы), Теньковка Красноармейского района - 100 га, в селе Неборовка Красноармейского района - 80 га и в селе Корчак Житомирского района -100 га.
Вчера и сегодня ночью в области дул сильный шквальный ветер, в результате чего огонь перекинулся на соседние участки земли.