В Хмельницкой области в ДТП погиб водитель автомобиля

В Хмельницкой области на автодороге Городок-Кременная произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб 56-летний водитель автомобиля ВАЗ-21063.

Как сообщили УНИАН в оперативно-координационном центре Управления МЧС в области, водитель ВАЗ-21063 допустил столкновение с неизвестным транспортным средством, которое скрылось с места происшествия.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП и разыскивают автомобиль, с которым столкнулся ВАЗ.