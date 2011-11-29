В Хмельницкой области в ДТП погиб водитель автомобиля
17:20, 29 ноября 2011Новости регионов
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Выясняют обстоятельства
В Хмельницкой области на автодороге Городок-Кременная произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб 56-летний водитель автомобиля ВАЗ-21063.
Как сообщили УНИАН в оперативно-координационном центре Управления МЧС в области, водитель ВАЗ-21063 допустил столкновение с неизвестным транспортным средством, которое скрылось с места происшествия.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП и разыскивают автомобиль, с которым столкнулся ВАЗ.
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