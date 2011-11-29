В Черкассах ликвидируют аварию на коллекторе

Черкасский городской совет выделил 500 тыс. грн. на ликвидацию аварии на главном канализационном коллекторе города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, депутаты внесли изменения в бюджет развития, выделив 500 тыс. грн. на пополнение уставного фонда КП «Черкассыводоканал» для ликвидации аварии на канализационном коллекторе.

Как сообщал УНИАН, авария на главном канализационном коллекторе Черкасс произошла 21 ноября. На участке коллектора в районе железнодорожного переезда просела земля.

Ремонтные работы осложняются тем, что коллектор, пролегающий на глубине 8 м, подтоплен грунтовыми водами. Бригады КП «Черкассыводоканал» работают круглосуточно.