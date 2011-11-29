Будут реконструировать столичный Центр репродуктивной медицины

В Киеве утвержден проект реконструкции городского Центра репродуктивной и перинатальной медицины в Оболонском районе со сметой в объеме 33,768 млн. грн.

Об этом говорится в распоряжении КГГА от 24 ноября, сообщили УНИАН в пресс-службе столичной горгосадминистрации.

В документе отмечается, что на строительно-монтажные работы предусмотрено израсходовать около 21 млн. грн, на приобретение нового оборудования – 5,5 млн. грн, на другие расходы 7,6 млн. грн. Срок проведения работ – 11,5 месяцев.

Согласно утвержденным показателям, обновленное здание центра будет иметь шесть этажей и расширит занимаемую площадь на более чем 1 тыс. кв. м (с 3162 до 4315 кв. м).

После реконструкции общая площадь здания будет составлять 6 тыс. 937 кв. м, из которых полезная – 5 тыс. 952 кв. м. Пропускная способность центра будет составлять 101 койко-место.

Проект рекомендовало к утверждению государственное предприятие «Специализированная государственная экспертная организация – Центральная служба Украинской государственной строительной экспертизы» ГП «Укргосстройэкспертиза».

Справка УНИАН. Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины является основной клинической и научной базой кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии НМАПО имени П.Л.Шупика. Центр оказывает информационную, профилактико-лечебную помощь будущим мамам, парам, которые вступили в пору зрелых отношений, мужчинам и женщинам с сексуальными нарушениями и т.п. Специалисты центра при проведении всех видов гинекологических оперативных вмешательств отдают преимущество высокотехнологичным, малотравматическим органосберегающим операциям с использованием современной аппаратуры, новых методик и технологий.