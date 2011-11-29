В Черкассах без тепла остались два детсада и 50 домов

14:40, 29 ноября 2011
Новости регионов
2

Из-за аварии на теплотрассе

В Черкассах в ночь на 29 ноября из-за аварии на теплотрассе без тепла остались два детсада и 50 домов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, авария произошла на теплотрассе между тепловыми камерами по ул. Благовисная и Пионерская.

Работники коммунальных служб с 6 часа утра проводят ремонтные работы.

В течение дня коммунальные службы планируют ликвидировать аварию.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter