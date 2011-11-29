В Черкассах без тепла остались два детсада и 50 домов
14:40, 29 ноября 2011Новости регионов
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Из-за аварии на теплотрассе
В Черкассах в ночь на 29 ноября из-за аварии на теплотрассе без тепла остались два детсада и 50 домов.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, авария произошла на теплотрассе между тепловыми камерами по ул. Благовисная и Пионерская.
Работники коммунальных служб с 6 часа утра проводят ремонтные работы.
В течение дня коммунальные службы планируют ликвидировать аварию.
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