В Северодонецке из окна снова выбросился человек

В Северодонецке из окна многоэтажки снова выбросился человек – это уже пятый подобный случай в ноябре.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Луганской области, вчера, 28 ноября, в Северодонецке с высоты пятого этажа в доме по ул. Маяковского, 7-б упал мужчина 1982 года рождения.

Сообщение о происшествии поступило в МЧС от дежурного врача «скорой помощи»

Мужчина находился в состоянии психосоматического возбуждения. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября с высоты второго этажа дома по адресу ул. Курчатова, 8, в состоянии алкогольного опьянения прыгнула женщина 1991 г.р.

Ранее, 24 ноября, в доме по адресу ул. Гвардейская, 55, с высоты восьмого этажа упал мужчина, 1988 года рождения, который скончался.

20 ноября с седьмого этажа на карниз второго этажа упала 25-летняя девушка, а с девятого этажа дома упал 17-летний парень.