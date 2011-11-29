В Одессе требуют вернуть государству санаторий «Магнолия»

Прокуратура Приморского района Одессы считает решение Одесского горсовета о продаже санаторно-оздоровительного комплекса «Магнолия» незаконным и требует вернуть государству отчужденные объекты и его земельные участки.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, «иски с требованием признать недействительным договор купли-продажи санатория «Магнолия» и вернуть государству недвижимое имущество и земельные участки готовятся к рассмотрению в Хозяйственном суде Одесской области".

В прокуратуре уточнили, что "с целью обеспечения иска подано заявление о наложении ареста на спорное имущество".

Прокуратурой Одессы также завершена проверка законности решений Одесского горсовета о передаче в аренду трем коммерческим структурам земельного участка здравницы площадью 3,4 га по Французскому бульвару рыночной стоимостью почти 20 млн. долл.

На данное решение прокуратурой вынесен протест. Также опротестовано решение горсовета о проведении экспертной оценки этого земельного участка для его продажи.

Прокурор Одессы Геннадий ФУРТАТ 25 ноября на сессии горсовета обнародовал протест по поводу незаконности продажи земли и напомнил, что, согласно данным Фонда госимущества Украины, имущественный комплекс «Магнолия» находится под арестом и продажа его запрещена.

В то же время мэр Одессы Алексей КОСТУСЕВ на этой же сессии дважды ставил на голосование вопрос об утверждении проекта решения об отчуждении земельного участка здравницы площадью 3,4 га одной из частных фирм. Для принятия решения о продаже участка «Магнолии» не хватило голосов, и руководство Одесской мэрии соответствующий проект решения внесло в повестку дня 10-й сессии горсовета, назначенной на 23 декабря.

Как сообщили в Управлении информации мэрии, городские власти намерены продать земельный участок здравницы за 30 млн. грн., хотя, согласно данным прокуратуры Одессы, эта цена в несколько раз ниже рыночной стоимости участка.