В Крыму произошло землетрясение

29 ноября в 4:17 в нейтральных водах акватории Черного моря на расстоянии 50 км от побережья Крыма, на глубине 12 км, произошло землетрясение.

Об этом, пишет ТСН, сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций со ссылкой на данные Главного центра специального контроля Национального космического агентства.

При этом негативных последствий для Крыма не зафиксировано.

Напомним, с 1 по 11 ноября 2011 года в Крыму было зарегистрировано 8 слабых землетрясений в диапазоне магнитуд 0.1-1.6.