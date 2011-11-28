В Горловке автомобиль упал с моста на ж/д пути

Сегодня в 05.33 в Горловке Донецкой области водитель автомобиля Chevrolet Aveo, двигаясь по мосту, не справился с управлением, сбил ограждение и упал на железнодорожные пути, проходящие под мостом (Ростовский парк станции Горловка).

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, водитель автомобиля погиб на месте.

Временно перекрыто движение пассажирских и грузовых поездов.