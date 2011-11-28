В Северодонецке - эпидемия самоубийств?

Эпидемия самоубийств в Северодонецке: В Северодонецке в ноябре зафиксирован уже четвертый случай, когда люди выбрасываются из окон многоэтажных домов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Луганской области, последний случай произошел 27 ноября.

В 05.25 в дежурную часть МЧС поступило сообщение о том, что с высоты второго этажа дома по адресу ул. Курчатова, 8, в состоянии алкогольного опьянения прыгнула женщина 1991 г.р. Пострадавшая направлена в реанимационное отделение с диагнозом катотравма.

Ранее, 24 ноября, по адресу ул. Гвардейская, 55, с высоты восьмого этажа упал мужчина, 1988 года рождения, который скончался.

20 ноября с седьмого этажа на карниз второго этажа упала 25-летняя девушка, а с девятого этажа дома упал 17-летний парень.