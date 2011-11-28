В Житомире 5-летний мальчик упал в канализационный колодец
15:03, 28 ноября 2011Новости регионов
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Ребенок травм не получил
В Житомире 5-летний мальчик упал в трехметровый канализационный колодец.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил старший наряда батальона патрульной службы при УМВД Украины в Житомирской области Анатолий ГОРОБЕЦ.
По его словам, ребенка спасли трое патрульных инспекторов, которые оказались рядом.
А.ГОРОБЕЦ рассказал, что несчастный случай произошел в прошлый четверг, 24 ноября. Вечером мальчик вместе с мамой возвращались из поликлиники домой, не заметили открытый люк, и ребенок упал в глубокий колодец.
Трое патрульных, услышав крики матери мальчика, бросились на помощь. Двое из них помогли своему коллеге спуститься в колодец, и он поднял мальчика.
Ребенок травм не получил.
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