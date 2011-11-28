Черниговщина: разгружали свеклу - обнаружили мину

В Черниговской области на поле во время разгрузки свеклы обнаружена мина.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

Чрезвычайная ситуация произошла в пгт Линовица Прилукского района. На территории кагатного поля при проведении работ по разгрузке сахарной свеклы была обнаружена минометная мина калибра 82 мм времен Великой Отечественной войны.

Место находки охраняется. Подана заявка на обезвреживание боеприпаса в Управление МЧС Украины в Черниговской области.