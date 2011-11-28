В Черкассах на карантин закрывают целые классы

В Черкассах в школе №5 в связи с большим количеством учеников, больных острыми респираторными заболеваниями, на карантин закрыты несколько классов.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН главный санитарный врач Черкасс Василий ЗАГОРОДНИЙ.

Он отметил, что на сегодняшний день город еще не пересек эпидемиологический порог, но из-за ухудшения погодных условий количество инфицированных может увеличиваться.

По словам В.ЗАГОРОДНЕГО, на этой неделе в Черкассах ОРЗ заболели 1 тыс. 823 человека, среди них 1 тысяча 327 детей.

«Сейчас до эпидпорога не дотягиваем 23,2%. Уровень заболеваемости в настоящее время соответствует среднему», - сказал санитарный врач. В то же время, по его словам, если количество больных будет расти, особенно среди детей, то городская санэпидемстанция будет вводить карантин во всех учебных заведениях и учреждениях города.