3-месячная девочка умерла от переохлаждения в сарае
13:47, 28 ноября 2011Новости регионов
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Выгнал отец
В селе Гнаткив Винницкой области от переохлаждения умерла девочка 2011 года рождения.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Винницкой области.
Установлено, что из-за семейной ссоры с мужем вечером 26 ноября жена с малолетним ребенком оставила жилье и ушла ночевать в сарай. Ночью ребенок от переохлаждения скончался.
На месте события работает следственно-оперативная группа Томашпольского райотдела милиции, подробности трагедии устанавливаются.
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