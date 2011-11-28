3-месячная девочка умерла от переохлаждения в сарае

В селе Гнаткив Винницкой области от переохлаждения умерла девочка 2011 года рождения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Винницкой области.

Установлено, что из-за семейной ссоры с мужем вечером 26 ноября жена с малолетним ребенком оставила жилье и ушла ночевать в сарай. Ночью ребенок от переохлаждения скончался.

На месте события работает следственно-оперативная группа Томашпольского райотдела милиции, подробности трагедии устанавливаются.