Черкасчина: задержали группу, торговавшую наркотиками

В Черкасской области стражи порядка задержали наркодилеров, которые продавали наркотики через Интернет.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью Управления МВД в Черкасской области.

В частности, правоохранителям поступила информация о том, что трое мужчин распространяют на территории области наркотические вещества - амфетамин и марихуану.

Общение с клиентами, желавшими приобрести наркотическое средство, происходило только при помощи сети Интернет. Злоумышленники предоставляли покупателям реквизиты счетов, на которые те перечисляли средства, и только после подтверждения того, что средства поступили на счет, с покупателями договаривались о встрече и передавали товар потребителю.

Работники милиции разработали спецоперацию, направленную на задержание наркоторговцев. Оперативники провели несколько закупок наркотического зелья. Во время одной из таких закупок злоумышленники были задержаны работниками милиции «на горячем».

Во время проведения обысков по месту жительства наркоторговцев работники милиции изъяли большое количество марихуаны, свыше 30 доз амфетамина, обрез гладкоствольного охотничьего ружья и 4 тысячи гривен, полученных злоумышленниками от незаконного сбыта наркотиков.

В настоящее время все наркоторговцы находится под стражей. Возбужден ряд уголовных дел по статьям 307 – «незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и 263 – «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.